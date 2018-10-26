Собянин анонсировал благоустройство парка «Фили»

В парке "Фили" освободили 4000 кв м территории. Застройщик не выполнил обязательства по строительству центра для культурно-массовых мероприятий. Недострой пришел в негодность, и его снесли. Теперь благоустроим эту территорию с учетом пожеланий местных жителей. pic.twitter.com/R1aP6q4YTl— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 октября 2018 г.