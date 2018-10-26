Собянин анонсировал благоустройство парка «Фили»

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В парке «Фили» освободили 4 тысячи квадратных метров территории — Собянин 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
В парке "Фили" освободили 4 тысячи квадратных метров территории. Об этом сообщил в своем официальном аккаунте Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, застройщик не выполнил обязательства по строительству центра для культурно-массовых мероприятий.
В связи с этим недострой пришел в негодность и быk демонтирован.
"Теперь благоустроим эту территорию с учетом пожеланий местных жителей"— пообещал мэр.
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