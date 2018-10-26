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Московский зоопарк переходит на зимнее расписание
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Московский зоопарк перейдёт на зимнее расписание с ноября 

RT на русском 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк планирует перейти на зимнее расписание с ноября, сообщает портал мэра и правительства.
Рабочий день сократится на час в связи с уменьшением светового дня и с тем, что многие обитатели уходят в зимнюю спячку.
Таким образом, с 1 ноября до 28 февраля зоосад будет открыт с 9:00 до 17:00, кассы — с 9:00 до 16:00.
В течение холодного сезона можно посетить павильоны и внутренние вольеры. В вольерах с выходом на улицу останутся те, кому не страшны холода, например, белые медведи, морские котики и морские львы, волки, лисы, песцы, амурские тигры, овцебыки и др.
В тёплые вольеры перебрались, в частности, птенцы кафрского рогатого ворона и гвинейские турако, передаёт m24.
Как уточняет ФБА «Экономика сегодня», к зимнему сну готовятся бурые и гималайские медведи, енотовидные собаки, сурки, тушканчики.
Ранее сообщалось, что в Московский зоопарк построят новый вход.
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