Ещё
В столице обновят систему видеонаблюдения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В столице обновят систему видеонаблюдения 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва24
В столице начали обновлять систему видеонаблюдения. Старые камеры заменяют на камеры высокого разрешения. На сегодняшний день уже обновили 29 тысяч подъездных камер и 660 камер в местах массового скопления людей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Дмитрий Головин.
"Новые камеры позволяют получать изображение повышенного качества, что способствует росту эффективности использования средств видеоаналитики", — сказал Головин.
Сегодня в городе установлено 167 тысяч камер, основная задача которых обеспечивать безопасность горожан. Записи камер городской системы видеонаблюдения уже используют в расследовании 70% правонарушений.
Ранее Сергей Собянин сказал, что видеонаблюдение в Москве обеспечивают 150 тысяч камер.
По словам мэра, они расположены практически везде. Собянин отметил, что правоохранительные органы столицы также работают на основе этой базы данных. Кроме того, ее активно используют в повседневной жизни представители жилищно-коммунального хозяйства, административная инспекция и другие структуры.
Москва24: последние новости
В парке "Фили" освободили 4 тысячи квадратных метров территории – Собянин Собянин уволил заместителя префекта САО Пять щитов для строительства метро запустят в столице до конца года
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон45
США заявили об угрозе китайских ракет «сердцу РФ»
Путин пошутил над занявшей его место губернатором Югры226
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе333
Жена назвала причину смерти Караченцова138
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение