В столице обновят систему видеонаблюдения

В столице начали обновлять систему видеонаблюдения. Старые камеры заменяют на камеры высокого разрешения. На сегодняшний день уже обновили 29 тысяч подъездных камер и 660 камер в местах массового скопления людей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

"Новые камеры позволяют получать изображение повышенного качества, что способствует росту эффективности использования средств видеоаналитики", — сказал Головин.

Сегодня в городе установлено 167 тысяч камер, основная задача которых обеспечивать безопасность горожан. Записи камер городской системы видеонаблюдения уже используют в расследовании 70% правонарушений.

Ранее Сергей Собянин сказал, что видеонаблюдение в Москве обеспечивают 150 тысяч камер.