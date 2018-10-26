В столице обновят систему видеонаблюдения 

В столице начали обновлять систему видеонаблюдения. Старые камеры заменяют на камеры высокого разрешения. На сегодняшний день уже обновили 29 тысяч подъездных камер и 660 камер в местах массового скопления людей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Дмитрий Головин.
"Новые камеры позволяют получать изображение повышенного качества, что способствует росту эффективности использования средств видеоаналитики", — сказал Головин.
Сегодня в городе установлено 167 тысяч камер, основная задача которых обеспечивать безопасность горожан. Записи камер городской системы видеонаблюдения уже используют в расследовании 70% правонарушений.
Ранее Сергей Собянин сказал, что видеонаблюдение в Москве обеспечивают 150 тысяч камер.
По словам мэра, они расположены практически везде. Собянин отметил, что правоохранительные органы столицы также работают на основе этой базы данных. Кроме того, ее активно используют в повседневной жизни представители жилищно-коммунального хозяйства, административная инспекция и другие структуры.