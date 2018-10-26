Ещё
Книжный фестиваль «Букинист» продлили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Книжный фестиваль «Букинист» продлили до 13 декабря 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Книжный фестиваль "Букинист" продлили до 13 декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".
Фестиваль проходит на четырех площадках "Московских сезонов" на Новом Арбате. За три месяца проведения его посетили уже более 260 тысяч человек.
Гости фестиваля приобрели более 50 тысяч книг. Наиболее популярны классические произведения русской и зарубежной литературы, а также книги для детей. Средняя цена книг — от 50 до 200 рублей.
Также на площадках "Букиниста" провели порядка 1,2 тысячи мастер-классов, в которых участвовали более 32 тысяч человек. Состоялось около 200 концертов и представлений.
Для посетителей также подготовили 28 бесплатных экскурсий.
Москва24: последние новости
Пять щитов для строительства метро запустят в столице до конца года В Москве предложили увековечить память Николая Караченцова В МХТ имени Чехова открыли памятник Олегу Табакову
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о готовящихся терактах в Москве233
Путина позвали в Вашингтон486
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия125
«Жить хочу»: Шепелев о тайной беседе с Караченцовым15
В Приморье рухнул автомобильный мост86
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение