Книжный фестиваль «Букинист» продлили до 13 декабря

Книжный фестиваль "Букинист" продлили до 13 декабря, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".

Фестиваль проходит на четырех площадках "Московских сезонов" на Новом Арбате. За три месяца проведения его посетили уже более 260 тысяч человек.

Гости фестиваля приобрели более 50 тысяч книг. Наиболее популярны классические произведения русской и зарубежной литературы, а также книги для детей. Средняя цена книг — от 50 до 200 рублей.

Также на площадках "Букиниста" провели порядка 1,2 тысячи мастер-классов, в которых участвовали более 32 тысяч человек. Состоялось около 200 концертов и представлений.

Для посетителей также подготовили 28 бесплатных экскурсий.