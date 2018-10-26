Затяжные дожди ожидаются в Москве на предстоящих выходных

В столице на предстоящих выходных ожидается сильный и затяжной дождь, температура воздуха составит около 5 градусов тепла. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«На выходных погода ожидается с осадками. Ее будет определять очередной циклон, сформированный над Атлантикой — все его фронтальные разделы пройдут через Москву. В субботу и воскресенье ожидается облачная погода и дождь, который будет продолжаться примерно сутки и, можно сказать, беспрерывно, причем временами сильный. Начнется он где-то во второй половине дня в субботу и завершится к исходу воскресенья», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя центра погоды, столбики термометров поднимутся не выше 5 градусов.

«Температура воздуха и в дневные, и в ночные часы в столице составит 2-5 градуса тепла, по области 1-6 тепла, то есть она не будет меняться — что днем, что ночью. Направление ветра будет меняться существенно — от южного в субботу до северо-западного, 5-10 м/с», — добавил собеседник.