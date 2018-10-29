Последняя ночь октября в Москве может стать самой холодной с начала осени

МОСКВА , 29 окт — РИА Новости . Ночь на 31 октября в Москве может стать самой холодной с начала осени, согласно прогнозу, температура в столице опустится до 5 градусов ниже нуля, по области — до минус 7 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

"Последний день месяца будет холодным: существенных осадков 31 октября не ожидается, но ночью минимальная температура в городе может понижаться до минус 3-5 градусов, а по области — до 7 градусов ниже нуля. За осенний сезон это будет самая холодная погода", — сказала Позднякова.

При этом синоптик отметила, что дневная температура в столице будет держаться на уровне от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов.

"Также мы будем находиться на периферии антициклона, поэтому будет присутствовать довольно плотный юго-восточный ветер — его сила будет достигать 7-12 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице значительно холоднее, чем показывают термометры", — отметила собеседница агентства.