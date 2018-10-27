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Мэр назначил глав управ 25 районов столицы
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Мэр Москвы назначил глав управ 25 районов столицы 

Российская Газета + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр столицы Сергей Собянин принял ряд кадровых решений в отношении глав управ районов Москвы — пакет соответствующих распоряжений опубликован на официальном сайте мэрии.
В частности, постов лишились шесть человек. По собственной инициативе уволены глава управы Войковского района Лариса Осипова, глава управы Хорошевского района Дмитрий Филиппов, глава управы Молжаниновского района Артур Селиверстов и глава управы Красносельского района Сергей Носков.
По собственной инициативе в связи с выходом на пенсию покинули посты глава управы района Левобережный Виктор Ярцев и глава управы района Аэропорт Сергей Овчинников.
Кроме того, Собянин назначил глав управ сразу 25 районов столицы. В большинстве случаев свои посты сохранили прежние руководители, но есть и новые назначения. К примеру, главой управы района Ховрино стал Виктор Коль, до этого возглавлявший управу района Восточное Дегунино.
Также на сайте мэрии опубликованы распоряжении еще о двух увольнениях — по собственной инициативе от должностей освобождены замруководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Александр Яковлев и первый зампрефекта Центрального административного округа Владимир Травкин.
Кадровые решения, напомним, связаны с состоявшимися в сентябре выборами мэра Москвы. Победу на них одержал Сергей Собянин. После вступления в должность он отправил правительство в отставку, как того требует закон. С тех пор постепенно происходят назначения как членов правительства, так и префектов округов и глав органов исполнительной власти.
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