Дачники устроят в Москве коллапс

Из-за вероятности пятничных заторов столичным водителям рекомендуется сдвинуть свои поездки из столицы на более позднее время. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает РИА Новости.

«Сегодня в течение дня ожидаются затруднения движения в городе. Синоптики обещают небольшой снег, начиная со второй половины дня. Также сегодня мы ожидаем пятничные заторы — после 15 часов большой поток автомобилей поедет по направлению в область», — говорится в сообщении ЦОДД.

Также движение затруднят частичные ограничения в центре города. В ЦОДД рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом, либо перенести поездки на время после 20 часов, а также быть внимательными за рулем.

Вечером 23 и 24 октября пробки в столице достигали девяти баллов. Причиной заторов стала плохая погода.