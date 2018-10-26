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Дачники устроят в Москве коллапс
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Дачники устроят в Москве коллапс 

Мослента 57 минут назад
Из-за вероятности пятничных заторов столичным водителям рекомендуется сдвинуть свои поездки из столицы на более позднее время. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), передает РИА Новости.
«Сегодня в течение дня ожидаются затруднения движения в городе. Синоптики обещают небольшой снег, начиная со второй половины дня. Также сегодня мы ожидаем пятничные заторы — после 15 часов большой поток автомобилей поедет по направлению в область», — говорится в сообщении ЦОДД.
Также движение затруднят частичные ограничения в центре города. В ЦОДД рекомендовали по возможности пользоваться общественным транспортом, либо перенести поездки на время после 20 часов, а также быть внимательными за рулем.
Вечером 23 и 24 октября пробки в столице достигали девяти баллов. Причиной заторов стала плохая погода.
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