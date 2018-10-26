В Москве могут увековечить память Караченцова

В Москве могут увековечить память Николая Караченцова

Память народного артиста РСФСР Николая Караченцова может быть увековечена в Москве . Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Ранее сын актера Андрей Караченцов сообщил ТАСС , что его отец скончался утром в пятницу в реанимации 62-й больницы в Москве.

"К сожалению, это так… Я уверен, что память будет увековечена и в доме, где он жил, наверняка. Может быть, театр выйдет с какими-то дополнительными предложениями. Конечно, Коля — любимый актер, любимый всеми", — сказал Герасимов.

Он добавил, что любое предложение, которое поступит от театра "Ленкома", где работал актер, или от жителей дома, где он проживал, получит поддержку.