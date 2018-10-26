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Московский зоопарк переходит на зимнее расписание
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Режим работы Московского зоопарка с 1 ноября сократится на час 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы, двери зоосада будут открыты для посетителей с 09.00 до 17.00, сообщается на официальном сайте мэра города.
"С 1 ноября его двери открыты для посетителей с 09.00 до 17.00, а билеты будут продавать в кассах с 09.00 до 16.00. Это традиционное сезонное изменение рабочего графика", — говорится в сообщении.
Изменения в режиме работы зоопарка связаны с сокращением светового дня, многие животные уходят в зимнюю спячку.
Такой режим работы продлится до 28 февраля. В зимний период посетителям будут доступны павильоны и внутренние вольеры. На улице останутся только те животные, которые не боятся холодов.
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