Дом Товарищества Депре готовят к реставрации

Дом Товарищества Депре начали готовить к реставрации

Бывший доходный дом Товарищества Депре с магазином и винными подвалами начали готовить к реставрации. Департамент культурного наследия уже выдал разрешение на проведение научных и изыскательских работ, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Речь идет о здании, расположенном на пересечении Петровки и Неглинной улицы. Четырехэтажный дом построили в 1895–1898 годах по проекту архитектора Романа Клейна , известного проектом зданий Пушкинского музея. В оформлении его фасадов сочетаются элементы эклектики и модерна.

Дом принадлежал одной из самых знаменитых виноторговых фирм дореволюционной России , основал которую француз Камилл Филипп Депре. Сегодня в здании находится медицинское учреждение.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов , в конце 1890-х годов здание сильно обветшало, поэтому было решено построить на его месте доходный дом. На первом этаже находился сам магазин, а на фасаде красовалась вывеска на русском и французском языках "Магазин иностранных вин и гаванских сигар, поставщика высочайшего двора К. Ф. Депре". Выполнена она была из камня, на котором были выбиты позолоченные буквы. В цоколе обустроили винные подвалы, а на верхних этажах — квартиры, которые сдавались внаем.

Глава ведомства рассказал, что в ходе научных и исследовательских работ эксперты изучат архивные фотографии, исторические документы и решат, как восстанавливать памятник архитектуры. После этого собственнику здания предстоит согласовать проект реставрации с Мосгорнаследием, затем будет выдано разрешение, после чего которого можно будет приступать к основным работам. Дом является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все этапы работы находятся под контролем специалистов ведомства.

Филипп Депре основал виноторговую фирму в 1810-х годах. Он служил капитаном в наполеоновской армии, однако в результате ранения попал в госпиталь, где познакомился с сестрой милосердия Анной Рисс, принадлежавшей к русскому купеческому роду. Ее семья владела домом на Петровке.