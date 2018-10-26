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Памятник Табакову открыли в МХТ имени Чехова
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Памятник Олегу Табакову открыли в МХТ имени Чехова 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову торжественно открыли в портретном фойе Московского художественного театра имени Чехова.
Как сообщает ТАСС, в церемонии приняли участие министр культуры Владимир Мединский, руководитель МХТ Сергей Женовач, а также артисты театра и ученики Табакова.
Ранее телеканал 360 передавал, что памятник выполнен по проекту скульптора Салавата Щербакова.
22 апреля на здании Дворца творчества детей и молодёжи в центре Саратова была установлена мемориальная доска в честь Олега Табакова.
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