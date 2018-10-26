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МЧС предупредило о гололедице в Москве
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МЧС предупредило о ветре и гололедице в Москве в ночь на субботу 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Столичный главк МЧС предупреждает о гололедице в ночь на 27 октября, а также о порывах ветра до 17 метров в секунду в Москве.
"Неблагоприятные природные явления: ночью местами гололедица, днём местами порывы ветра 12-17 метров в секунду", — говорится в прогнозе, размещенном на сайте ведомства.
Ранее синоптики Гидрометцентра объявили на субботу "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.
По данным синоптиков, в субботу в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градусов, днем — плюс 5-7 градусов.
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