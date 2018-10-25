НИИ имени Склифосовского получит новый корпус

Новый корпус с вертолетной площадкой возведут в НИИ им. Склифосовского в Москве

Строительство нового лечебно-диагностического корпуса запланировано на территории НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве . Новый объект увеличит возможности НИИ по оказанию экстренной медицинской помощи, заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин в ходе встречи с коллективом учреждения.

"История вашей клиники насчитывает более двух столетий, но в нынешнем статусе — главного стационара скорой помощи в Москве — НИИ им. Склифосовского работает с 1923 года, то есть 95 лет. Поздравляю коллектив института с юбилеем", — сказал Собянин.

По его словам, завершена реорганизация приемного отделения НИИ, и теперь "пациенты не сидят в очереди у кабинетов, а врачи приходят к пациентам, которые ждут осмотра на койках в специально оборудованных палатах".

"Учитывая достигнутые результаты, правительство Москвы приняло решение продолжить модернизацию НИИ. В ближайшие годы мы начинаем строительство нового лечебно— диагностического корпуса, который будет оснащен самым современным оборудованием и вертолетной площадкой. Новый корпус удвоит возможности НИИ по оказанию экстренной медицинской помощи пациентам", — добавил мэр.

Планируется, что новый шестиэтажный корпус разместится на площади 12 тыс. квадратных метров и будет включать приемную экстренного поступления с противошоковым залом, блок лучевой диагностики, лабораторию, операционный блок на шесть операционных, блок анестезиологии и реанимации на 12 коек, диагностические палаты на 30 коек. На крыше комплекса будет создана вертолетная площадка. Корпус сможет принимать до 260 человек в сутки.