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В столице построят паркинг с теннисными кортами
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На севере Москвы построят паркинг с теннисными кортами 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На Ленинградском проспекте построят многофункциональный трехэтажный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Его будущий адрес — Ленинградский проспект, дом 15, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что по поручению Сергея Собянина в Москве строятся разные виды паркингов — наземные, подземные. Есть тенденция к расширению их функционала.
"Гаражный комплекс на Ленинградском проспекте будет включать спортивную составляющую: теннисные корты и залы для игры в сквош и мини-футбол", — рассказал Кузнецов.
Также внутри будут места для маломобильных граждан, ресепшн, комната отдыха, административные и бытовые помещения. Теннисные корты оснастят отдельной системой вентиляции. Тенты изготовят из арочных ферм, обтянутых мембраной с утеплителем.
Площадь паркинга составит порядка 6000 квадратных метров. Он будет рассчитан на 100 машиномест.
Ранее стало известно, что до конца 2018 года в Москве начнется строительство второго входа в Московский зоопарк рядом со станцией метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами, сувенирными лавками, кафе и образовательным центром.
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