В столице построят паркинг с теннисными кортами

На севере Москвы построят паркинг с теннисными кортами

Сергей Кузнецов. На Ленинградском проспекте построят многофункциональный трехэтажный паркинг с эксплуатируемой кровлей. Его будущий адрес — Ленинградский проспект, дом 15, сообщил главный архитектор Москвы

Он отметил, что по поручению Сергея Собянина в Москве строятся разные виды паркингов — наземные, подземные. Есть тенденция к расширению их функционала.

"Гаражный комплекс на Ленинградском проспекте будет включать спортивную составляющую: теннисные корты и залы для игры в сквош и мини-футбол", — рассказал Кузнецов.

Также внутри будут места для маломобильных граждан, ресепшн, комната отдыха, административные и бытовые помещения. Теннисные корты оснастят отдельной системой вентиляции. Тенты изготовят из арочных ферм, обтянутых мембраной с утеплителем.

Площадь паркинга составит порядка 6000 квадратных метров. Он будет рассчитан на 100 машиномест.

Ранее стало известно, что до конца 2018 года в Москве начнется строительство второго входа в Московский зоопарк рядом со станцией метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами, сувенирными лавками, кафе и образовательным центром.