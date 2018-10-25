В столице число технопарков выросло в пять раз

В Москве число технопарков выросло в пять раз

"Сегодня мы говорим о тренде на локализацию высокотехнологичных иностранных компаний в Москве. Резидентов привлекают предоставляемые городом меры поддержки, такие как, например, субсидирование и налоговые льготы. Для бизнеса созданы самые благоприятные условия — за последние 4 года число технопарков в столице выросло в 5 раз, при этом их площади заняты резидентами уже почти на 100%", — сказала Сергунина.

Вице-мэр уточнила, что сегодня в городе действуют 33 технопарка, тогда как еще в 2014 году их было только шесть, вместе с этим выросло число резидентов — с 450 до 1767 и рабочих мест — с 6,8 тысяч до 46,9 тысяч.

Она заметила, что в скором времени, 31 октября, в городе на базе технопарка "Калибр" в Останкино откроется первая резидентская площадка британской компании Rotork — британский производственно-логистический комплекс займет площадь 1,5 тысячи квадратных метров.