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В столице число технопарков выросло в пять раз
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В Москве число технопарков выросло в пять раз 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Количество технопарков в Москве за последние четыре года выросло в 5 раз, при этом все они заняты резидентами практически на 100%, сообщила РИА Новости заместитель мэра, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина в четверг.
"Сегодня мы говорим о тренде на локализацию высокотехнологичных иностранных компаний в Москве. Резидентов привлекают предоставляемые городом меры поддержки, такие как, например, субсидирование и налоговые льготы. Для бизнеса созданы самые благоприятные условия — за последние 4 года число технопарков в столице выросло в 5 раз, при этом их площади заняты резидентами уже почти на 100%", — сказала Сергунина.
Вице-мэр уточнила, что сегодня в городе действуют 33 технопарка, тогда как еще в 2014 году их было только шесть, вместе с этим выросло число резидентов — с 450 до 1767 и рабочих мест — с 6,8 тысяч до 46,9 тысяч.
Она заметила, что в скором времени, 31 октября, в городе на базе технопарка "Калибр" в Останкино откроется первая резидентская площадка британской компании Rotork — британский производственно-логистический комплекс займет площадь 1,5 тысячи квадратных метров.
"В будущем технопарки, особые экономические зоны, отдельные высокотехнологичные предприятия соединятся в один большой инновационный кластер. Это позволит сократить логистические издержки и укрепить внутренние связи между компаниями, что необходимо для повышения конкурентоспособности московской продукции", — отметила заммэра.
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