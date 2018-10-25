Московский метрополитен запустил сайт о трудоустройстве «Работа в метро»

Московский метрополитен запустил сайт "Работа в метро", на котором публикуется информация об актуальных вакансиях столичной подземки. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"У нас уже работает порядка 60 тыс. сотрудников. Но метрополитен постоянно развивается: ежегодно открываются новые станции и запускаются дополнительные пассажирские сервисы, поэтому нам необходимы новые кадры. Подобрать наиболее профессиональных и инициативных сотрудников нам поможет сайт "Работа в метро", — рассказал порталу заместитель начальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

На данный момент метрополитен разместил более 30 вакансий, а также всю необходимую информацию по каждой из них — требования к сотруднику, условия работы, а также этапы трудоустройства. На этом же сайте кандидаты могут откликнуться на заинтересовавшую их вакансию.

Отмечается, что всего в столичном метро работают специалисты более 200 профессий. Среди самых востребованных — машинисты, кассиры, дежурные по станции, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), работники службы безопасности и технические специалисты, которые отвечают за исправность инфраструктуры метрополитена. Кроме того, на сайте можно ознакомиться со списком вакансий для студентов и маломобильных людей.