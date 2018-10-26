Ещё
Метрополитен заменил 2,4 тысячи лайтбоксов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московский метрополитен заменил 2,4 тысячи лайтбоксов 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Около 2,4 тысяч новых лайтбоксов появилось на станциях столичной подземки в рамках программы по обновлению навигации в метро.
Об этом рассказала замначальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова.
"2,4 тыс. лайтбоксов в столичном метрополитене заменили с апреля 2018 года", — приводит ее слова Агентство "Москва".
Она добавила, что в ночь на 26 октября проводятся работы по замене двух светящихся табло на станциях "Октябрьская" Калужско-Рижской и Кольцевой линий.
По словам Темниковой, на лайтбоксах по просьбам пассажиров будет увеличен шрифт, а также размещена дополнительная информация о выходах в город.
Ранее сообщалось, что АО "Центральная ППК" обновила таблички и навигацию на 40 пригородных станциях Москвы и Московской области с начала текущего года.
Москва24: последние новости
В Москве предложили увековечить память Николая Караченцова Составлен рейтинг самых популярных книг на полках для буккроссинга в метро Дом Товарищества Депре начали готовить к реставрации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена назвала причину смерти Караченцова87
«Ты меня никогда не забудешь»57
Скончался Николай Караченцов134
Атака украинцев на Крымский мост провалилась349
Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн187
Видео
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
00:14
Запуск ракет с фрегата «Адмирал Горшков» попал на видео
Армия Оружие
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:16
В Приморье рухнул автомобильный мост
Происшествия Другое
02:28
В Москве выпал первый снег
Погода Новости Москвы
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение