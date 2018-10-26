Московский метрополитен заменил 2,4 тысячи лайтбоксов

Около 2,4 тысяч новых лайтбоксов появилось на станциях столичной подземки в рамках программы по обновлению навигации в метро.

Об этом рассказала замначальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова

"2,4 тыс. лайтбоксов в столичном метрополитене заменили с апреля 2018 года", — приводит ее слова Агентство "Москва".

Она добавила, что в ночь на 26 октября проводятся работы по замене двух светящихся табло на станциях "Октябрьская" Калужско-Рижской и Кольцевой линий.

По словам Темниковой, на лайтбоксах по просьбам пассажиров будет увеличен шрифт, а также размещена дополнительная информация о выходах в город.

Ранее сообщалось, что АО "Центральная ППК" обновила таблички и навигацию на 40 пригородных станциях Москвы и Московской области с начала текущего года.