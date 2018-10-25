Мэрия отчиталась о росте зарплат врачей

Мэрия Москвы отчиталась о росте зарплат врачей свыше 136 000 рублей

Зарплата московских врачей в больницах и поликлиниках за девять месяцев 2018 г. выросла на 36,9%, сообщил руководителя городского департамента здравоохранения Валерий Павлов на заседании профильной комиссии Мосгордумы

«Если к 2018 г. ее размер составлял 99 609 руб., то по итогам девяти месяцев 2018 г., она составляет 136 440 руб.», — сказал Павлов. По его словам, департамент здравоохранения дал указание, чтобы зарплата любого врача была не ниже 68 000 руб. «Мы регулярно, на ежемесячной основе отслеживаем это, и таких людей у нас меньше 0,5%, которые по каким-то уважительным причинам получают доход за полную ставку меньше 68 000», — отметил Павлов.

Замруководителя департамента финансов Москвы Александр Дукачев сообщил, что в 2019 г. финансирование столичного здравоохранения за счет средств бюджета Москвы и субвенций федерального фонда ОМС увеличится почти на 7% и составит 474,5 млрд руб. Бюджет Москвы в 2019 г. выделит на здравоохранение 279 млрд руб., в 2020 г. — 281,3 млрд руб., в 2021 г. — 283,2 млрд руб. Всего 843,7 млрд руб. за три года.

По данным Росстата, средняя зарплата врачей в России за январь-сентябрь 2018 г. составила 73 609 руб., в Москве — 135 801 руб., зарплата среднего медицинского персонала — 36 380 руб. в целом по стране и 73 198 в столице, зарплата младшего медицинского персонала — 33 569 руб. и 65 104 руб. соответственно.