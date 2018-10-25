В метро появились брелоки с видами старой Москвы

В московском метро появились брелоки «Тройка» с видами старой Москвы

В Московском метрополитене выпустили брелоки «Тройка» с видами старой Москвы . Они уже поступили в продажу, сообщает официальный портал правительства столицы

На брелоках разместили работы современного художника Алексея Шалаева . Сувениры с функцией «Тройка» выполнены в пяти вариантах дизайна. На них видны Стремянный и Кривоколенный переулки, Болотная, Театральная и Манежная площади.

«Брелоки с картинами Алексея Шалаева уже были в продаже — пассажиры метро могли приобрести их в День города. Сувениры быстро раскупили, и мы решили выпустить еще одну такую коллекцию», — рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Сувениры выпустили тиражом 10 тыс. экземпляров. Приобрести необычные брелоки можно на всех стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».

Ранее сообщалось, что в столице реализовано более 21 миллиона транспортных карт «Тройка». Популярность также набирают и брелоки.