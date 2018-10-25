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В метро появились брелоки с видами старой Москвы
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В московском метро появились брелоки «Тройка» с видами старой Москвы 

Мир24 + ещё 11 1 час назад
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
В Московском метрополитене выпустили брелоки «Тройка» с видами старой Москвы. Они уже поступили в продажу, сообщает официальный портал правительства столицы.
На брелоках разместили работы современного художника Алексея Шалаева. Сувениры с функцией «Тройка» выполнены в пяти вариантах дизайна. На них видны Стремянный и Кривоколенный переулки, Болотная, Театральная и Манежная площади.
«Брелоки с картинами Алексея Шалаева уже были в продаже — пассажиры метро могли приобрести их в День города. Сувениры быстро раскупили, и мы решили выпустить еще одну такую коллекцию», — рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Сувениры выпустили тиражом 10 тыс. экземпляров. Приобрести необычные брелоки можно на всех стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».
Ранее сообщалось, что в столице реализовано более 21 миллиона транспортных карт «Тройка». Популярность также набирают и брелоки.
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