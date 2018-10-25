В метро появятся полки для буккроссинга

Полки для буккроссинга появятся на 10 станциях метро

Полки для буккроссинга появятся в 2019 году на десяти новых стойках "Живое общение" в столичном метро. Об этом порталу Москва 24 рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

"В 2019 году на десяти станциях метро появятся новые стойки "Живое общение", оборудованные полками для буккроссинга", — сказал он.

Новые стойки установят на станциях: "Тургеневская", "Октябрьская" (кольцевая), "Павелецкая" (кольцевая), "Автозаводская", "Выставочная", "Парк Победы", "Кузнецкий Мост", "Черкизовская", "Маяковская", "Хорошевская". Латыпов также отметил, что ряд стоек будет оснащен сувенирными витринами.

Собеседник портала Москва 24 напомнил, что сегодня взять книгу можно на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская", а вернуть — на любой стойке на других станциях.

По словам Латыпова, буккроссинг — часть проекта "Книги в метро", в рамках которого на станциях и в вагонах поездов размещают плакаты с QR-кодами книг российских и зарубежных авторов. Он добавил, что в ноябре на станции "Пушкинская" появится виртуальная книжная полка в новом формате.