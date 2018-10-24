«Московской супербабушке» подарили поездку в Париж

«Московской супербабушке — 2018» подарили поездку в Париж

Победительницей ежегодного общегородского конкурса "Московская супербабушка — 2018" и обладательницей сертификата на трехдневную поездку в Париж на двоих стала жительница Юго-Восточного административного округа столицы (ЮВАО) Валентина Матвеева. В финале смотра, состоявшемся в среду в ГЦКЗ "Россия", она исполнила танго под музыку из кинофильма "Запах женщины", передает кореспондент ТАСС

"Женщине, которая танцует танго, слова не нужны, у нее есть взгляд, поворот головы, изгиб бровей, движение рук. Жизнь — это танго", — сказала в финале конкурса его победительница.

Серебряным призером стала жительница Северного административного округа (САО) Валерия Хорошевская, которая выполнила акробатический танец. Хорошевской вручили сертификат на трехдневную поездку в Прагу на двоих. Третье место в конкурсе заняла Елена Авдеева из Троицкого и Новомосковского округа (ТиНАО), представившая в финале гимнастический номер и танец. Она получила сертификат на двоих на трехдневную поездку в Санкт-Петербург.

Победительница конкурса стала, кроме того, лидером в номинации "Супербабушка рунета — 2018". Матвеева собрала наибольшее количество лайков, репостов и комментариев в социальных сетях, в том числе на YouTube-канале департамента.

Как проходил конкурс

В финале конкурса "Московская супербабушка — 2018" приняли участие 11 женщин, каждая из которых прошла отборочный тур в своем округе. Самой старшей из участниц этого года — 70 лет, самой младшей — 65. Конкурс состоял из визитной карточки, которую бабушки подготовили дома, сняв видео-ответ "Кто такая женщина?", а также творческого номера, который готовили в течение двух месяцев. Супербабушки танцевали танго, степ, показывали фокусы, выступали в качестве жонглеров и цирковых акробатов. Завершающим этапом было дефиле, где представительницы старшего поколения вышли на сцену в вечерних красных платьях.

Участниц оценивало жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий, председатель Клуба супербабушек Наталья Виноградова , первый заместитель городского совета ветеранов Георгий Пашков , представители департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Профессионалы оценивали конкурсантов по трем критериям: артистичность, физическая подготовка и самореализация в обществе.

Конкурс "Супербабушка" впервые прошел в Москве 2011 году. За восемь лет существования смотра за право выхода в финал поборолись более тысячи женщин старшего поколения.