Электрички перешли на зимний режим работы

Электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали курсировать по зимнему расписанию.

Сообщается, что переход на зимний график совершен в воскресенье, 28 октября.

По данным mos.ru, изменения произошли в расписании электропоездов, курсирующих на Белорусском, Киевском, Павелецком, Казанском, Рижском и Савеловском направлениях.

Перед тем, как скорректировать расписание, проводился анализ и мониторинг использования станций, поездов.

Добавим, что с новым графиком движения поездов пассажиры смогут ознакомиться в приложении ЦППК. Новое расписание будет доступно в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах с 28 октября.

Напомним, что работы по подготовке к зиме идут и на девяти столичных вокзалах — Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.