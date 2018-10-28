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Электрички перешли на зимний режим работы
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Электрички перешли на зимний режим работы 

Вечерняя Москва + ещё 11 14 часов назад
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Электропоезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали курсировать по зимнему расписанию.
Сообщается, что переход на зимний график совершен в воскресенье, 28 октября.
По данным mos.ru, изменения произошли в расписании электропоездов, курсирующих на Белорусском, Киевском, Павелецком, Казанском, Рижском и Савеловском направлениях.
Перед тем, как скорректировать расписание, проводился анализ и мониторинг использования станций, поездов.
Добавим, что с новым графиком движения поездов пассажиры смогут ознакомиться в приложении ЦППК. Новое расписание будет доступно в мобильном приложении перевозчика, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах с 28 октября.
Напомним, что работы по подготовке к зиме идут и на девяти столичных вокзалах — Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Ленинградском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.
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