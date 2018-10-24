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В двух районах города объявили карантин по бешенству
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В двух районах Москвы объявили карантин по бешенству 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин установил карантин на территории Алексеевского и Лосиноостровского районов Северо-Восточного административного округа столицы из-за заболевания бешенством домашнего животного, распоряжение опубликовано на сайте градоначальника.
"В связи с выявлением 22 октября 2018 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории Алексеевского и Лосиноостровского районов Северо-Восточного административного округа города Москвы, установить карантин на территории Алексеевского и Лосиноостровского районов Северо-Восточного административного округа города Москвы до 23 декабря 2018 года" — говорится в документе.
На период карантина на территории районов запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными и их вывоз за пределы этой территории, следует из распоряжения.
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