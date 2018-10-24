Собянин пригласил москвичей на «Ночь искусств»

Ежегодная культурно-образовательная акция пройдет в ночь с 4 на 5 ноября, в День народного единства.

"В этом году популярная акция Ночь искусств пройдет 4 ноября. Посмотрите московскую афишу", — написал Собянин у себя в Twitter.

В 2018 году мероприятие пройдет в Москве уже в шестой раз. Тема акции "Взаимодействие поколений". Она направлена на людей возраста "25+ — 75+".

Ранее стала известна программа Ночи искусств. Московские музеи, театры, культурные центры и библиотеки готовят для посетителей бесплатные выставки, экскурсии и спектакли.

Специальная программа будет проходить на шести площадках Москвы. В том числе на Рижском и Киевском вокзалах, а также в концертном зале "Зарядья", Московском планетарии и музее Останкинской телебашни. Посетители впервые смогут попасть в башню ночью.

В парке "Зарядье" выступит хор Новоиерусалимского монастыря, он исполнит народные песни, а также песни военных лет. Об этом рассказали в пресс-службе парка.