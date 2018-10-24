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Собянин пригласил москвичей на «Ночь искусств»
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Собянин пригласил москвичей на «Ночь искусств» 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Ежегодная культурно-образовательная акция пройдет в ночь с 4 на 5 ноября, в День народного единства.
"В этом году популярная акция Ночь искусств пройдет 4 ноября. Посмотрите московскую афишу", — написал Собянин у себя в Twitter.
В 2018 году мероприятие пройдет в Москве уже в шестой раз. Тема акции "Взаимодействие поколений". Она направлена на людей возраста "25+ — 75+".
Ранее стала известна программа Ночи искусств. Московские музеи, театры, культурные центры и библиотеки готовят для посетителей бесплатные выставки, экскурсии и спектакли.
Специальная программа будет проходить на шести площадках Москвы. В том числе на Рижском и Киевском вокзалах, а также в концертном зале "Зарядья", Московском планетарии и музее Останкинской телебашни. Посетители впервые смогут попасть в башню ночью.
В парке "Зарядье" выступит хор Новоиерусалимского монастыря, он исполнит народные песни, а также песни военных лет. Об этом рассказали в пресс-службе парка.
В "Ночь искусств" Минкульт запустит всероссийское голосование за любимый музей. В списке уже более 4 тысяч участников. Победителя выберут в конце декабря.
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