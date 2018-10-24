Оценены шансы москвичей найти себе пару

Названы районы Москвы , жители которых с большей вероятностью смогут найти себе пару. Об этом сообщается в пресс-релизе, Tinder, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 24 октября.

Согласно проведенному исследованию, чаще всего свайп вправо (в приложении это приравнивается к симпатии) получают жители Отрадного. На втором месте оказался район с главной туристической улицей столицы — Арбат. Тройку лидеров замкнули окрестности Тверской улицы. Топ-5 замкнули Хамовники и Таганский район.

Также в десятку вошли Бирюлево, Бутово, Гольяново, Люблино и Ясенево.

В середине августа Strelka Magazine назвало самые комфортные с точки зрения москвичей места в городе, которые лучше всего подходит для секса. Лидером списка стал Битцевский парк, Второе место заняли Патриаршие пруды, а третье — Нескучный сад.