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Первые новые липы высадили на Красной площади
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Первые новые липы высадили на Красной площади 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
До конца этой недели вдоль ГУМа появится аллея из 35 новых деревьев, сообщила начальник Службы садово-паркового содержания Дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" Управделами Анна Денисова.
"Чтобы расширить тротуар, посадочное место предусмотрено в виде банки — с узким горлышком и глубокой емкостью для корневой системы", — приводит слова Денисовой ТАСС.
Она отметила, что брусчатка подходит практически вплотную к стволам деревьев, корни которых размещаются в "карманах" под землей.
Ранее Денисова рассказывала, что специалисты на протяжении трех лет наблюдали за ухудшающимся состоянием лип.
По ее словам, летом этого года от москвичей поступили жалобы на состояние деревьев на Красной площади.
Денисова подчеркнула, что для вырубки деревьев были оформлены все необходимые документы.
Она отметила, что высаживать будут уже взрослые деревья высотой пять метров.
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