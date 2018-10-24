Ховринскую больницу разрушат 20 спецмашин

Самый мистический "недострой" Москвы — Ховринскую больницу — разрушат с помощью 20 спецмашин. Об этом сообщил руководитель проекта компании-подрядчика Дмитрий Котыхов.

Напомним, что в конкурсе на снос Ховринской больницы участвовали 10 организаций. За счет конкуренции стартовая цена торгов сократилась в 2,4 раза. Компания-победитель аукциона обязывалась начать работы в ноябре, но приступает к ним уже сейчас. Пока к зданию стягивают технику, устанавливают бытовки и пункт мойки колес.

Сносить больницу будут тяжелые спецмашины, в том числе разрушитель с гидравлическими ножницами. Подрядчик применит технологию "умного сноса", чтобы все элементы здания отправить на переработку. Все работы должны завершиться в феврале будущего года.