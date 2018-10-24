Ховринскую больницу разрушат 20 спецмашин 

Самый мистический "недострой" Москвы — Ховринскую больницу — разрушат с помощью 20 спецмашин. Об этом сообщил руководитель проекта компании-подрядчика Дмитрий Котыхов.
Напомним, что в конкурсе на снос Ховринской больницы участвовали 10 организаций. За счет конкуренции стартовая цена торгов сократилась в 2,4 раза. Компания-победитель аукциона обязывалась начать работы в ноябре, но приступает к ним уже сейчас. Пока к зданию стягивают технику, устанавливают бытовки и пункт мойки колес.
Сносить больницу будут тяжелые спецмашины, в том числе разрушитель с гидравлическими ножницами. Подрядчик применит технологию "умного сноса", чтобы все элементы здания отправить на переработку. Все работы должны завершиться в феврале будущего года.
Напомним, что Ховринскую больницу начали строить в 1980 году, но практически сразу возникли проблемы. Выяснилось, что грунт просто не рассчитан на столь тяжелое здание, обнаружились ошибки в проекте. В итоге в 1992 году стройка полностью остановилась, и недострой облюбовали молодые экстремалы и любители эффектных селфи. Площадку вместе с больницей несколько раз пытались продать, но безрезультатно. В итоге власти Москвы решили снести здание за счет бюджета и построить там жилой комплекс.