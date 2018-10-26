На ВДНХ пройдут мастер-классы по приготовлению сыра

На ВДНХ пройдут мастер-классы по приготовлению разных видов сыра

На ВДНХ на следующих выходных пройдет Фестиваль сыра. Москвичи смогут посетить мастер-классы и приобрести фермерскую продукцию. Фестиваль состоится 3 и 4 ноября на площадке перед "Домом ремесел" (павильон №47).

"Гости праздника смогут продегустировать и приобрести высококачественную продукцию от фермеров со всей России, а также посетить увлекательные бесплатные мастер-классы и лекции", — сообщает пресс-служба ВДНХ.

Свою продукцию представят десятки сыроварен из разных регионов России. Гости смогут попробовать классические сорта сыра — камамбер, гауду, горгонзолу, адыгейский, рокфор с голубой плесенью — и авторские сыры — с тмином, чесноком и паприкой, козьи и коровьи сыры с вином.

В лектории "Дома ремесел" пройдут бесплатные мастер-классы и лекции. Маленьких гостей при входе в фестивальный шатер будут ждать обитатели "Городской фермы" ВДНХ — ламы-альпака и козочки. Животных можно будет покормить и погладить.

Итальянский сыродел Андреа Мараско проведет мастер-класс по приготовлению моцареллы. Основатель образовательного кулинарного проекта «Еда как искусство», Марина Черепанова расскажет о способах формирования, управления и развития эмоционального и вкусового интеллекта. Оосновательница Школы сыроделия на ВДНХ Олеся Шевчук проведет открытый мастер-класс по мягкому итальянскому сыру примо-сале с оливками и расскажет о сходствах и различиях ремесленного сыроделия в России и Франции.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль "Золотая осень" продлили до 31 октября по просьбам москвичей. Мероприятия будут проходить на бульварах Дмитрия Донского и Ореховом, на улицах Городецкая и Профсоюзная.