Стали известны планы развития метро в Новой Москве

Более 30 станций метро построят в Новой Москве до 2035 года

Власти Москвы планируют построить до 2035 года 33 станции метрополитена в ТиНАО. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"До 2025 года прогнозируют возвести 38 километров линий и 18 станций, до 2035 года 72 километра линий и 33 станции", — сказал Жидкин.

Он отметил, что в Новой Москве также формируется современная сеть маршрутов наземного общественного транспорта: так, до 2023 года протяженность трамвайных линий в ТиНАО составит 51 километр, а до 2035 года — 140 километров.

Также с момента присоединения территорий к Москве было построено более 160 километров автодорог. В 2023 году это значение вырастет до 291 километра, а к 2035 планируется построить 1590 километров современных магистралей.