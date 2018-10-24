Собянин пригласил москвичей в «Техноград»

Сергей Собянин пригласил москвичей получить новые знания и выбрать перспективную профессию в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Об этом мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.
"Приглашаю всех желающих получить новые знания, выбрать профессию и получить диплом гособразца", — обратился мэр к москвичам.
Приглашаю всех желающих получить новые знания, выбрать профессию и получить диплом гособразца. А для начала можно прийти на экскурсию, как мы накануне. pic.twitter.com/KiEkooFTVh— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 октября 2018 г.
Чтобы познакомиться с новым образовательным центром, Собянин посоветовал горожанам сначала сходить туда на экскурсию.
Мэр подчеркнул, что в "Технограде" есть более 350 программ обучения, а преподают там сотрудники столичных компаний. "В результате люди получают конкретные знания и профессии, которые нужны городу", — пояснил Собянин, добавив, что это, например, сварщики, кондитеры, ювелиры, а также технологи и ландшафтные дизайнеры.
23 октября Владимир Путин и Сергей Собянин посетили образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Они осмотрели три тематических павильона. В павильоне "Сервис. Техноград" главе государства и мэру столицы рассказали об особенностях производства молекулярной кухни, а в павильоне "Урбан. Техноград" — о ландшафтном дизайне. Глава комплекса Марина Марченко рассказала гостям, что с момента открытия "Технограда" в начале сентября его посетили уже более 39 тысяч человек.