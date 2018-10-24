Собянин пригласил москвичей в «Техноград»

Собянин пригласил москвичей получить новые знания в «Технограде» на ВДНХ

Сергей Собянин пригласил москвичей получить новые знания и выбрать перспективную профессию в образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Об этом мэр Москвы написал в своем микроблоге в Twitter.

"Приглашаю всех желающих получить новые знания, выбрать профессию и получить диплом гособразца", — обратился мэр к москвичам.

Приглашаю всех желающих получить новые знания, выбрать профессию и получить диплом гособразца. А для начала можно прийти на экскурсию, как мы накануне. pic.twitter.com/KiEkooFTVh— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 октября 2018 г.

Чтобы познакомиться с новым образовательным центром, Собянин посоветовал горожанам сначала сходить туда на экскурсию.

Мэр подчеркнул, что в "Технограде" есть более 350 программ обучения, а преподают там сотрудники столичных компаний. "В результате люди получают конкретные знания и профессии, которые нужны городу", — пояснил Собянин, добавив, что это, например, сварщики, кондитеры, ювелиры, а также технологи и ландшафтные дизайнеры.