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Москвичи останутся без «жизнерадостного» полнолуния
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Москвичи не смогут увидеть «жизнерадостное» полнолуние из-за погоды 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Дождь и облачность помешают жителям столицы увидеть "жизнерадостную" Луну, которая появится в небе над Москвой вечером в среду, 24 октября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Облака помешают увидеть полнолуние. Мы уже сегодня попали под влияние циклона, который приближается к нам с запада. Буквально завтра центр этого облачного вихря будет располагаться как раз над Москвой", — говорится в сообщении.
Как отмечается, просветы начнут появляться в пятницу, 26 октября.
В столице в среду и четверг, по прогнозам синоптиков, может выпасть около 12 миллиметров осадков, что соответствует 20 процентам октябрьской нормы.
По данным метеорологов, в среду, 24 октября, выпадет 7 миллиметров осадков, а в четверг, 25 октября, еще 5 миллиметров. Также в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления.
Ранее сообщалось, что 24 октября появится второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое называют "жизнерадостным". Полнолунием называют фазу Луны, при которой она находится в противостоянии с Солнцем, а ее диск полностью освещен. Нахождение диска над горизонтом длится почти всю ночь.
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