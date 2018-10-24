Названы популярные имена новорожденных в столице

Названы самые популярные имена для новорожденных среди москвичей

Александра и София — самые популярные имена для новорожденных в Москве . В 2018 году в столице появилось более двух тысяч Саш и еще чуть больше Сонь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

«В этом году Сашами уже названо 2369 мальчиков, а Сонями — более 2,5 тысячи девочек. Кстати, в Москве более распространено имя София, а не Софья. Эта форма имени записана в свидетельствах о рождении 1884 девочек», — рассказала глава столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.

Также популярными женскими именами в столице являются Александра, Алиса, Анна, Анастасия, Варвара, Виктория, Елизавета, Полина.

Для наследников мамы и папы выбирают такие имена, как Артем, Даниил (Данила, Данил), Дмитрий, Иван, Илья, Марк, Матвей, Максим, Михаил.

Ефремова отметила, что родители реже стали называть своих детей некогда распространенными (в 1970-х -1990-х годах) именами. Среди них — Борис, Виктор, Вячеслав, Галина, Людмила, Наталья (Наталия).

Представительница московского ЗАГСа также привела еще некоторые данные статистики.

Так, за последние девять месяцев текущего года в российской столице было выдано порядка 100 тысяч свидетельств о рождении. При этом более 80% малышей появились на свет у пар, состоящих в официальном браке.

Она уточнила, что мальчиков в Москве родилось больше, чем представительниц слабого пола — 51 404 и 47 678 соответственно. Такой расклад считается в городе традиционным.