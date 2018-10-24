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Названы популярные имена новорожденных в столице
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Названы самые популярные имена для новорожденных среди москвичей 

360tv.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: ТАСС
Александра и София — самые популярные имена для новорожденных в Москве. В 2018 году в столице появилось более двух тысяч Саш и еще чуть больше Сонь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.
«В этом году Сашами уже названо 2369 мальчиков, а Сонями — более 2,5 тысячи девочек. Кстати, в Москве более распространено имя София, а не Софья. Эта форма имени записана в свидетельствах о рождении 1884 девочек», — рассказала глава столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.
Также популярными женскими именами в столице являются Александра, Алиса, Анна, Анастасия, Варвара, Виктория, Елизавета, Полина.
Для наследников мамы и папы выбирают такие имена, как Артем, Даниил (Данила, Данил), Дмитрий, Иван, Илья, Марк, Матвей, Максим, Михаил.
Ефремова отметила, что родители реже стали называть своих детей некогда распространенными (в 1970-х -1990-х годах) именами. Среди них — Борис, Виктор, Вячеслав, Галина, Людмила, Наталья (Наталия).
Представительница московского ЗАГСа также привела еще некоторые данные статистики.
Так, за последние девять месяцев текущего года в российской столице было выдано порядка 100 тысяч свидетельств о рождении. При этом более 80% малышей появились на свет у пар, состоящих в официальном браке.
Она уточнила, что мальчиков в Москве родилось больше, чем представительниц слабого пола — 51 404 и 47 678 соответственно. Такой расклад считается в городе традиционным.
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