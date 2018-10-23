Мэр переназначил глав управ 14 районов на юге столицы

Мэр Москвы переназначил глав управ 14 районов на юге столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил глав управ 14 столичных районов, расположенных в Южном административном округе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра Москвы.

Евгений Силкин и Валентина Козельская сохранили должности глав управ районов Орехово-Борисово Северное и Южное соответственно.

Служебные контракты с чиновниками заключены на срок полномочий мэра столицы, но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей.