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Мэр переназначил глав управ 14 районов на юге столицы
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Мэр Москвы переназначил глав управ 14 районов на юге столицы 

Агентство «Москва» + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин переназначил глав управ 14 столичных районов, расположенных в Южном административном округе города. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра Москвы.
Так, согласно документу, Ольга Андриянова вновь возглавила управу Бирюлево Западное; управу Бирюлево Восточное — Кирилл Канаев; управу Братеево — Александр Воробьев.
Александр Демин переназначен на должность главы управы Чертаново Северное, Николай Щербаков — управы Чертаново Южное.
Сергей Федоров снова занял пост главы управы Нагатино-Садовники, Дмитрий Соколов возглавил управу Донского района, а Аркадий Русский — управу Нагорного района.
Евгений Силкин и Валентина Козельская сохранили должности глав управ районов Орехово-Борисово Северное и Южное соответственно.
Роман Заковыркин вновь стал главой управы Москворечье-Сабурово, А Ольга Конюхова — управы Даниловского района. Константин Князев снова возглавил управу района Зябликово, а Сергей Белов — управу Царицыно.
Служебные контракты с чиновниками заключены на срок полномочий мэра столицы, но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей.
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