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Пробки в Москве достигли 10 баллов
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Пробки в Москве достигли 10 баллов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Уровень автомобильных пробок в Москве в среду вечером был оценен в 10 баллов, по данным сервиса Яндекс. Пробки.
Сильное затруднение движения наблюдались на МКАД, ТТК, Садовом кольце, автомобили двигались с малой скоростью по внешним и внутренним сторонам магистралей, передает РИА «Новости».
На центральных улицах столицы также были большие пробки — на Кремлевской, Москворецкой, Садовнической набережных, Большом Каменном мосту, Большом Москворецком мосту, Кутузовском проспекте и других улицах.
В пресс-службе футбольного клуба «Локомотив» сообщили, что игроки прибудут на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов не на клубном автобусе, а на поезде Московского центрального кольца.
«В городе большая транспортная загруженность, поэтому было принято решение воспользоваться таким способом, чтобы успеть к игре», — сказали в клубе, передает ТАСС.
Матч «Локомотива» и «Порту» пройдет на стадионе «РЖД-Арена» в Москве в 22.00 мск.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая начавшееся с опозданием в полчаса заседание с участием зарубежного бизнеса, отметил, что Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков в мире.
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