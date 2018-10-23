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Собянин показал Путину «Техноград» на ВДНХ
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Собянин показал Путину комплекс «Техноград» на ВДНХ 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Владимир Путин и Сергей Собянин осмотрели образовательный комплекс "Техноград", который был создан по инициативе правительства Москвы на ВДНХ.
В "Технограде", занимающем площадь 35 тысяч квадратных метров, получить профессию или повысить квалификацию может любой желающий.
В ходе посещения комплекса Владимиру Путину продемонстрировали, как преподают такие востребованные в столице профессии, как повар и кондитер, мастер садово-паркового и ландшафтного дизайна, мастер столярно-плотничных работ, а также слесарь-механик по ремонту автомобилей, специалист по аддитивным технологиям.
"Техноград" открылся на ВДНХ 3 сентября 2018 года. Сейчас на площадках образовательного комплекса обучают 42 профессиям. Они распределены между шестью тематическими павильонами. Свыше 350 образовательных программ были разработаны с участием работодателей.
"Техноград" предлагает москвичам программы повышения квалификации, профессиональной подготовки или переподготовки. По окончании курса они получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах
Юным москвичам в возрасте 11–14 лет в "Технограде" помогают освоить базовые профессиональные навыки, молодым людям (15–35 лет) — совершенствоваться в выбранной профессии, получить дополнительные компетенции. Для москвичей старше 35 лет "Техноград" стал площадкой, где можно познакомиться с актуальными требованиями работодателей, узнать о возможностях трудоустройства и способах повышения квалификации. Люди старше 50 лет осваивают базовые навыки работы с цифровыми технологиями, узнают, как начать собственное дело. Кроме того, "Техноград" стал популярной площадкой образовательного досуга для всей семьи.
В "Технограде" одновременно могут обучаться около 1,9 тысячи человек. Со дня открытия комплекс принял более 38 тысяч посетителей. Окончившим образовательные программы "Технопарка" выдали уже более 17,4 тысячи сертификатов. По оценкам экспертов, в следующем году гостями и студентами "Технограда" станут примерно 500 тысяч человек.
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