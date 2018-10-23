В программу реновации включили еще 12 стартовых площадок

Стартовые площадки появятся в Северном Измайлове, Южном Бутове, Академическом, Хорошёво-Мнёвниках и других районах столицы.

Названы 12 дополнительных стартовых площадок, отведенных под строительство многоквартирных домов для переселения москвичей по программе реновации. Соответствующее постановление принято на заседании Президиума Правительства Москвы

Стартовые площадки в районах Москвы

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Семь из них расположены на месте домов, расселение которых по программе реновации уже началось. Старые здания пойдут под снос.

Таким образом, с учетом изменений в программу реновации включено уже 268 стартовых площадок.