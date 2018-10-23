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Возникли споры вокруг постройки памятника Алабяну
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В Москве возникли споры вокруг постройки памятника Алабяну 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТАСС
В этом сквере скоро должен появиться памятник архитектору Каро Алабяну. Выбор места понятен — здесь улица его имени. Каким он будет, еще неизвестно, работа над проектом только началась.
"Мы считаем, что это должен быть памятник, который, во-первых, покажет некие архитектурные традиции или некий почерк Алабяна, то, что он создал, как архитектор и этот его архитектурный почерк, на наш взгляд, должен быть как-то отражен в памятнике", — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян.
Финансовые расходы берут на себя меценаты из Армении. На заседании комиссии Мосгордумы за возведение монумента высказались 9 человек. И только один возразил. Казалось, дело сделано. Но неожиданно вмешались общественники и категорически высказались против памятника, казалось бы, заслуженному человеку. Их не устраивает, как говорили в те же советские годы, моральный облик архитектора. Якобы в 30-е и 40-ые он приложил руку к тому, что возможности творить и создавать шедевры лишились десятки его коллег. А гении той эпохи, такие как Константин Мельников, Иван Леонидов, Веснины, оказались в опале.
"Для меня, конечно, это абсолютный антигерой, то есть это человек, который кардинально искалечил судьбы многих величайших наших архитекторов", — рассказала старший научный сотрудник музея Москвы Александра Селиванова.
Селиванова начала сбор подписей против установки памятника. Но немало людей предпочитают оценивать Алабяна как профессионала. Он был одним из авторов проектов Центрального театра Красной армии, вестибюля станции метро "Краснопресненская", павильона армянской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В годы войны он создавал маскировочные проекты для защиты от авиации оборонных заводов. А после стал автором генплана по восстановлению из руин Сталинграда. Его заслуги признавали не только в СССР. В 1936-м он стал почетным членом-корреспондентом Королевского института британских архитекторов, в 1939 — почетным гражданином Нью-Йорка — за проект павильона СССР на международной выставке.
Будет ли достигнут компромисс, сказать трудно. Представители армянского посольства надеются доказать, что Алабян всё же достоин памятника. Противники памятника хотят предложить армянской стороне найти другого выдающегося персонажа с безупречной репутацией. Если такие в истории искусств вообще когда-то существовали.
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