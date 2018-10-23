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Отмечен рост предложения новостроек в столице
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Эксперты отметили рост предложения новостроек в Москве 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве в третьем квартале вышло в продажу сразу 24 новых жилых проекта, что больше, чем за все первое полугодие 2018 года, подсчитали в девелоперской компании "Инград".
"Самый ощутимый приток нового предложения испытал массовый сегмент", — отмечается в сообщении компании.
По ее данным, в массовом сегменте рынка в третьем квартале текущего года в продажу вышло 18 жилых комплексов с совокупной продаваемой площадью порядка 2,6 миллиона квадратных метров. Еще пять новых проектов вышло в бизнес-классе и один проект пополнил сегмент "де-люкс".
Наибольший отток предложения аналитики компании зафиксировали в премиум-классе, совокупная площадь экспонируемых квартир составила 296 тысяч квадратных метров в 41 проекте.
Как указывается в сообщении, средняя цена квадратного метра в новостройках массового сегмента за квартал прибавила 4%, закрепившись на отметке 159,3 тысячи рублей. Бизнес-класс потерял 1%, снизившись до 230,2 тысячи рублей за квадратный метр.
"Инград" — специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье. Девелоперский портфель компании, по собственным данным, составляет 2,5 миллиона квадратных метров. Компанию контролирует концерн "Россиум" основного бенефициара Московского кредитного банка Романа Авдеева.
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