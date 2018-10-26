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Собянин дал старт проходке тоннеля на участке БКЛ
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Сергей Собянин дал старт проходке правого тоннеля на западном участке БКЛ 

Вечерняя Москва + ещё 24 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 26 октября, мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого тоннеля на западном участке Большой кольцевой линии метро. Многотонная «Светлана», побывавшая под землей уже пять раз, соорудит перегон от станции «Мневники» до «Улицы Народного Ополчения». Строители уже имели дело с этим щитом при возведении тоннелей между «Лермонтовским проспектом» и «Выхино», «Жулебино» и «Котельниками», «Некрасовкой» и «Лухмановской», «Лухмановской» и «Улицей Дмитриевского». На счету «Светланы» пять участков Московского метрополитена общей протяженностью 8,6 километра.
— Строительство Большой кольцевой линии постепенно разворачивается на полную мощность. Сегодня мы запускаем еще один проходческий щит — 13-ый по счету на Большой кольцевой линии, — сказал Сергей Собянин.
По его словам, тоннель, который соединит «Мневники» и «Улицы Народного Ополчения» — сложный объект. Проходчикам предстоит пройти под каналом имени Москвы.
Ожидается, что пассажиропоток станции составит 70 тысяч человек в сутки. На базе станции будет сформирован транспортно-пересадочный узел «Мневники», в составе которого запланировано строительство жилья по программе реновации. Решение о включении современный хаб в перечень «стартовых» площадок было принято правительством Москвы на днях. Потенциальная мощность стартовых площадок — 290 тысяч квадратных метров жилья.
В сентябре другой щит — «Ольга» — начала прокладывать левый тоннель от «Мневников» до «Улицы Народного Ополчения».
— В мае он дойдет до «Улицы Народного Ополчения», — рассказал мэр.
Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, «Ольга» уже прошла под землей 260 метров.
— А со станции «Хорошевская» щиты запустим в декабре, — отметил он.
Строительство западного участка Большой кольцевой от «Хоро­шев­ской» до «Можайской» общей протяженностью девять километров было начато в мае 2017 года. В составе участка будут сооружены четыре новые станции метрополитена: «Улица Народного Ополчения», «Мневники», «Терехово» и «Можайская». Для пассажиров они откроются в 2020 году. Для полумиллиона жителей северо-запада столицы метро окажется в шаговой доступности. Городскую подземку получат жители районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Фили-Давыдково, Крылатское, Филёвский Парк, Можайский. Ввод новой линии позволит частично разгрузить Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро. В перспективе от этой части нового кольца соорудят пересадку на Рублево-Архангельскую линию метро.
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