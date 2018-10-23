Москвичи выбрали название станции БКЛ

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование "Как назвать новую станцию метро на Большой кольцевой линии?". По итогам голосования большинство участников поддержали действующее название станции — "Воронцовская", сообщили в пресс-службе проекта.

"Всего в нем приняло участие 202 тысячи 610 человек (в том числе 92,36% активных граждан с номерами телефонов, зарегистрированными в Московском регионе. Всего в голосовании приняли участие 15 тысяч 485 активных граждан с номерами телефонов, зарегистрированными в других регионах России. Их результаты аналогичны результатам голосования участников с московскими номерами телефонов)", — говорится в сообщении пресс-службы.

За "Воронцовскую" свои голоса отдали 58,62% человек.

Среди вариантов были "Площадь Академика Келдыша" в честь советского ученого-математика и "Калужская" аналогично со станцией оранжевой ветки, на которую можно будет пересесть с БКЛ. Новый объект входит в южный участок Большой кольцевой, куда интегрируют действующую Каховскую линию метро.

Ранее сообщалось, что на "Воронцовской" началось возведение основных конструкций. Там возводятся ограждающие конструкции котлована по технологии "стена в грунте". Помимо этого, ведется устройство железобетонного основания станции и переустройство инженерных коммуникаций.

Ожидается, что запуск станции значительно разгрузит центральные пересадочные узлы метрополитена, улучшит транспортную доступность Обручевского района Москвы и разгрузит движение в районах проспект Вернадского и Обручевский.