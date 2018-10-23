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Названа стоимость сноса Ховринской больницы
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Снос Ховринской больницы в Москве обойдется городу почти в 400 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Департамент строительства Москвы подвел итоги конкурса на выполнение функций генподрядчика по сносу зданий и сооружений недостроенной Ховринской больницы, сообщила пресс-служба столичного департамента.
"Победитель — ООО "СтройЭкоРесурс". Цена контракта, предложенная победителем, составляет 381, 4 млн рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно условиям контракта, снос сооружений должен быть завершен до конца февраля 2019 года. "Победителю конкурса предстоит выполнить снос зданий и сооружений Ховринской больницы, а также подготовить площадку для дальнейшего строительства жилья. Работы по сносу начнутся в ноябре", — цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
По данным пресс-службы, на месте больницы планируется строительство четырех жилых домов с подземной парковкой общей площадью более 300 тыс. кв. м.
Ранее заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что это крупнейший объект, который будет демонтирован в Москве за последние несколько лет.
Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе долгостроя. На месте больницы планируется построить около 200 тыс. квадратных метров жилья в рамках программы реновации.
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