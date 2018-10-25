В Москве выявлен цветочный трипс в хризантемах

В горшечных растениях, доставленных в Москву из Нидерландов, выявлен карантинный для РФ объект, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений хризантемы, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
«Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.