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В Москве выявлен цветочный трипс в хризантемах
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Россельхознадзор выявил в Москве цветочный трипс в хризантемах из Нидерландов 

Агентство «Москва» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В горшечных растениях, доставленных в Москву из Нидерландов, выявлен карантинный для РФ объект, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений хризантемы, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
«Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
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