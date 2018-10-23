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В Москве появится стеклянный мост
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Мост с панорамным остеклением соединит Ховрино и Западное Дегунино 

Москва24 + ещё 15 3 часа назад
Фото: mos.ru
Ховрино и Западное Дегунино соединят между собой стеклянным мостом с панорамным остеклением. Он пройдет над путями Октябрьской железной дороги рядом с ж/д станцией Ховрино и одноименной станции метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Надземный переход будет иметь три выхода: на улицы Зеленоградскую и Маршала Федоренко, а также к строящейся платформе Ховрино-2. Протяженность составит почти 200 метров, высота — более семи метров.
Конструкция моста будет из металла, стены выполнят из прозрачного антивандального стекла, а пол сделают гранитным. Территорию вокруг выходов засадят липами, елями, сиренью, сделают газон и установят фонари с лавочками.
Переход приспособят для маломобильных граждан, оборудуют лифтами и теплыми ступеньками. Вечером на нем будет загораться архитектурная подсветка белых и песочных тонов.
Строительство моста начнется в следующем году. Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". На территории ТПУ также расположатся одноименная станция метро, платформа Ховрино ОЖД, строящийся автовокзал и перехватывающая парковка.
Еще один стеклянный мост на ОЖД появится в составе ТПУ "Лихоборы". Он объединит платформу НАТИ и станцию МЦК Лихоборы. А в составе ТПУ "ЗИЛ" новый прозрачный мост свяжет одноименную станцию МЦК и парк "Тюфелева роща" с бассейном, перголой и прогулочной зоной.
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