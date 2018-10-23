В Москве появится стеклянный мост

Мост с панорамным остеклением соединит Ховрино и Западное Дегунино

Ховрино и Западное Дегунино соединят между собой стеклянным мостом с панорамным остеклением. Он пройдет над путями Октябрьской железной дороги рядом с ж/д станцией Ховрино и одноименной станции метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Надземный переход будет иметь три выхода: на улицы Зеленоградскую и Маршала Федоренко, а также к строящейся платформе Ховрино-2. Протяженность составит почти 200 метров, высота — более семи метров.

Конструкция моста будет из металла, стены выполнят из прозрачного антивандального стекла, а пол сделают гранитным. Территорию вокруг выходов засадят липами, елями, сиренью, сделают газон и установят фонари с лавочками.

Переход приспособят для маломобильных граждан, оборудуют лифтами и теплыми ступеньками. Вечером на нем будет загораться архитектурная подсветка белых и песочных тонов.

Строительство моста начнется в следующем году. Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино". На территории ТПУ также расположатся одноименная станция метро, платформа Ховрино ОЖД, строящийся автовокзал и перехватывающая парковка.

Еще один стеклянный мост на ОЖД появится в составе ТПУ "Лихоборы". Он объединит платформу НАТИ и станцию МЦК Лихоборы. А в составе ТПУ "ЗИЛ" новый прозрачный мост свяжет одноименную станцию МЦК и парк "Тюфелева роща" с бассейном, перголой и прогулочной зоной.