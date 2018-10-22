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В столице прошли соревнования по брейк-дансу
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В столице прошли международные соревнования по брейк-дансу 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В минувший уик-энд в Москве прошли крупные международные соревнования по брейк-дансу. В них участвовали около тысячи человек, которые приехали из 18 стран мира.
Толпы желающих посостязаться в брейк-дансе и поболеть за спортсменов задолго до начала финальных соревнования подтянулись к универсальной спортивной арене «Аквариум» выставочного центра «Крокус-Экспо».
Брейк-данс лишь год назад получил статус официальной спортивной дисциплины, но его поклонникам уже есть чем гордиться. Сергей Чернышев стал первым, кому в этом виде спорта удалось выиграть олимпийскую золотую медаль. Пусть даже это была не взрослая Олимпиада, а юношеская. Московские соревнования прошли в семи номинациях.
Россияне завоевали первое место в командной номинации «5 на 5», а также в личных — В-Girl youth (Анна Рязанова), В-Boy youth (Максим Кузнецов), В-Boy professional (Джамал Асадулаев). Отличный результат! Ведь, по словам организатора соревнований, число поклонников этого спорта постоянно растет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Ерастова, президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла:
— Для танцевального спорта олимпийское золото Сергея Чернышева— огромное достижение. Нам есть чем гордиться. «Золото» — это очень круто! Брейк-данс набирает огромную популярность.
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