Собянин рассказал о соцзащите предпенсионеров

Сергей Собянин рассказал о социальной защите людей предпенсионного возраста

— Мы должны позаботиться о том, чтобы жизнь старшего поколения москвичей была не просто долгой, но максимально здоровой, качественной и интересной, — прокомментировал Сергей Собянин.

Он дополнил, что горожан необходимо обеспечить качественной медицинской помощью. Кроме того, важно обратить внимание на комфорт маломобильных горожан.

Сергей Собянин отметил, что московское правительство уже приступило к выполнению этих программ.