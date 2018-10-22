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Собянин рассказал о соцзащите предпенсионеров
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Сергей Собянин рассказал о социальной защите людей предпенсионного возраста 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичные власти готовы усилить социальную защиту граждан предпенсионного возраста. Кроме того, возможны дополнительные льготы.
— Мы должны позаботиться о том, чтобы жизнь старшего поколения москвичей была не просто долгой, но максимально здоровой, качественной и интересной, — прокомментировал Сергей Собянин.
Он дополнил, что горожан необходимо обеспечить качественной медицинской помощью. Кроме того, важно обратить внимание на комфорт маломобильных горожан.
Сергей Собянин отметил, что московское правительство уже приступило к выполнению этих программ.
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