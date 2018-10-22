Собянин рассказал о соцзащите предпенсионеров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичные власти готовы усилить социальную защиту граждан предпенсионного возраста. Кроме того, возможны дополнительные льготы.
— Мы должны позаботиться о том, чтобы жизнь старшего поколения москвичей была не просто долгой, но максимально здоровой, качественной и интересной, — прокомментировал Сергей Собянин.
Он дополнил, что горожан необходимо обеспечить качественной медицинской помощью. Кроме того, важно обратить внимание на комфорт маломобильных горожан.
Сергей Собянин отметил, что московское правительство уже приступило к выполнению этих программ.