Собянин: к «МЭШ» присоединились все школы

Собянин сообщил, что все школы Москвы присоединились к образовательному проекту МЭШ

Московская электронная школа (МЭШ) теперь доступна для всех образовательных учреждений столицы. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин , этот проект объединил традиционные методики и цифровые технологии.

"Образовательному проекту МЭШ два года. Сегодня к нему присоединились все школы столицы", — написал Собянин в Twitter.

Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами.

Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников. Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе — на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.

К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.