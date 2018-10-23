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Собянин: к «МЭШ» присоединились все школы
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Собянин сообщил, что все школы Москвы присоединились к образовательному проекту МЭШ 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Московская электронная школа (МЭШ) теперь доступна для всех образовательных учреждений столицы. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, этот проект объединил традиционные методики и цифровые технологии.
"Образовательному проекту МЭШ два года. Сегодня к нему присоединились все школы столицы", — написал Собянин в Twitter.
Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами.
Педагог может отправлять учащимся задания и индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки деятельности учеников. Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой на источник в платформе, а для родителей предусмотрена возможность уведомить учителя об отсутствии ребенка на занятиях, отслеживать весь режим пребывания ученика в школе — на уроке, прогулке, в столовой, в кружке.
К 2019 году в централизацию и внедрение проекта планируется вложить 16 млрд рублей инвестиций.
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