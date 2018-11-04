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Собянин поздравил россиян с Днем народного единства
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Собянин поздравил россиян с Днем народного единства 

РИА Новости + ещё 112 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив важность исторической даты и силу народа, сплоченного идеей свободы.
"Этот памятник в сердце Москвы напоминает о важности исторической даты — 4 ноября. Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, выбило из Москвы захватчиков, положило конец Смутному времени. Это сделал единый народ, сплоченный идеей свободы. Только вместе мы сила. С праздником", — написал мэр в соцсети "ВКонтакте".
День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата — 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому — была выбрана в качестве дня государственного праздника.
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