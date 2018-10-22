Названо число строящихся в рамках реновации домов

В Москве по программе реновации уже строят 36 домов

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В рамках программы реновации в Москве сейчас строятся 36 домов площадью более полумиллиона квадратных метров, рассказал замруководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй «Ведётся строительство 36 стартовых домов площадью более 500 тысяч квадратных метров. Введено в эксплуатацию 34 дома площадью более 400 тысяч квадратных метров. Кроме того, мы уже начали переселение в 15 домов, туда переезжают жители 20 расселяемых домов. У нас средний процент согласия, по данным департамента городского имущества, более 83 процентов. То есть у нас более 4 тысяч жителей уже получили смотровые ордера и уже начали переселяться», — сообщил чиновник на заседании рабочей группы по реновации в Госдуме. Все этапы и сроки реализации программы будут определены до 31 декабря 2019 года. «Уже разработана проектная документация на строительство более 110 домов, каждый день проходят рабочие штабы», — отметил Валуй.