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Москвичи увидят «охотничье» полнолуние
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«Охотничье» полнолуние смогут наблюдать жители Москвы вечером 24 октября 

ТАСС 55 минут назад
Фото: EPA
Жители Москвы смогут наблюдать "охотничье", или "жизнерадостное" полнолуние вечером 24 октября, сообщает в понедельник пресс-служба Московского планетария.
"Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имен. 24 октября в 19:48 мск произойдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть "жизнерадостным", или "охотничьим", — говорится в сообщении.
Как рассказали астрономы, свет полной Луны в конце октября позволял нашим предкам проводить подготовку к зиме.
"В этот же период проводились народные гуляния, связанные со сбором урожая. Октябрьское полнолуние всегда встречалось с особым почетом и было важным праздником у крестьян", — добавили в планетарии.
Отмечается, что 24 октября Луна взойдет над горизонтом после 18:00 мск. Наблюдать ее можно будет невооруженным глазом.
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