Москвичи увидят «охотничье» полнолуние

«Охотничье» полнолуние смогут наблюдать жители Москвы вечером 24 октября

Жители Москвы смогут наблюдать "охотничье", или "жизнерадостное" полнолуние вечером 24 октября, сообщает в понедельник пресс-служба Московского планетария.

"Восход полной Луны может быть красивейшим небесным зрелищем, а у полнолуния может быть несколько имен. 24 октября в 19:48 мск произойдет второе полнолуние после осеннего равноденствия, которое принято называть "жизнерадостным", или "охотничьим", — говорится в сообщении.

Как рассказали астрономы, свет полной Луны в конце октября позволял нашим предкам проводить подготовку к зиме.

"В этот же период проводились народные гуляния, связанные со сбором урожая. Октябрьское полнолуние всегда встречалось с особым почетом и было важным праздником у крестьян", — добавили в планетарии.

Отмечается, что 24 октября Луна взойдет над горизонтом после 18:00 мск. Наблюдать ее можно будет невооруженным глазом.